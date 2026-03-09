Mercati europei in rosso con petrolio oltre 100 dollari

(Teleborsa) - Tutte in forte ribasso le principali borse europee, in avvio di settimana, dopo che lo spettro di un nuovo choc energetico
, in seguito agli attacchi alle infrastrutture petrolifere in Iran, ha fatto volare le quotazioni di petrolio
oltre i 105 dollari al barile, per la prima volta dal 2022. Sul sentiment degli investitori pesano i timori di una espansione del conflitto
in Medio Oriente e di una durata più lunga del previsto a seguito della nomina del figlio di Khamenei
come guida suprema dell'Iran.
L'Euro / dollaro USA
mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,156. Vendite diffuse sull'oro
, che continua la giornata a 5.101,5 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 13,27%.
Torna a galoppare lo spread
, che si posiziona a +83 punti base, con un forte incremento di 8 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,74%. Nello scenario borsistico europeo
tonfo di Francoforte
, che mostra una caduta del 2,60%; lettera su Londra
che registra un importante calo dell'1,70%. Scende Parigi
con un ribasso del 2,55%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul terreno il 2,59%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
crolla del 2,63%, scendendo fino a 45.438 punti. Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, Nexi
avanza del 2,15%.
Si muove in territorio positivo Lottomatica
mostrando un incremento dell'1,77%.
Composta Leonardo
che cresce di un modesto +1,06%.
Performance modesta per ENI
che mostra un moderato rialzo dello 0,56%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian
, che ottiene -4,28%.
Crolla Banca Popolare di Sondrio
, con una flessione del 4,27%.
Calo deciso per BPER Banca
, che segna un -3,53%. Unico titolo a media capitalizzazione
a Milano, Safilo
ottiene un +3,33%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferragamo
, che ottiene -3,95%.
Vendite a piene mani su OVS
, che soffre un decremento del 3,85%.
Sotto pressione Ariston Holding
, con un forte ribasso del 3,66%.