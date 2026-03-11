Chiusura in rosso per le Borse europee, pesano le turbolenze nel mercato petrolifero

(Teleborsa) - Tutti negativi in chiusura gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei
. Negli USA, sostanzialmente stabile l'S&P-500
.
I mercati restano in tensione a causa dell'inasprimento del conflitto in Iran
, dove continuano a registrare i raid aerei tra Stati Uniti, Israele e Teheran. A preoccupare sono soprattutto le forti oscillazioni del settore energetico: i futures sul Brent
sono risaliti a 91,71 dollari al barile, dopo un parziale sollievo derivante dalla proposta dell’Agenzia Internazionale dell'Energia di rilasciare riserve di petrolio per contenere i prezzi.
Sul fronte macroeconomico
, il focus di giornata è stato sui dati sull’inflazione
. In Germania
si registra un’accelerazione dei prezzi al consumo in linea con le attese, mentre negli Stati Uniti
il dato di febbraio appare contenuto. Tuttavia, le prospettive inflattive globali sono peggiorate a causa delle turbolenze nel mercato petrolifero
.
A Piazza Affari chiude in forte calo Diasorin
. Soffre anche il settore della difesa con Leonardo
e Fincantieri
.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,31%. Lieve calo dell'oro
, che scende a 5.179,5 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 4,40%.
In deciso rialzo lo spread
, che si posiziona a +73 punti base, con un forte incremento di 4 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,66%. Tra le principali Borse europee
vendite su Francoforte
, che registra un ribasso dell'1,37%, tentenna Londra
, con un modesto ribasso dello 0,56%, e poco mosso Parigi
, che mostra un -0,19%.
Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB
che accusa una discesa dello 0,95%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
ha perso lo 0,93%, terminando la seduta a 47.277 punti.
Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,55%); come pure, sotto la parità il FTSE Italia Star
, che mostra un calo dello 0,67%. In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Nexi
(+2,58%), Mediobanca
(+2,13%), ENI
(+1,99%) e Banca MPS
(+1,22%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su DiaSorin
, che ha archiviato la seduta a -6,70%.
Seduta negativa per Leonardo
, che mostra una perdita del 3,23%.
Sotto pressione Moncler
, che accusa un calo del 2,82%.
Scivola Recordati
, con un netto svantaggio del 2,65%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Alerion Clean Power
(+3,20%), BFF Bank
(+2,80%), Carel Industries
(+2,03%) e RCS
(+1,61%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Ascopiave
, che ha terminato le contrattazioni a -4,66%.
Crolla Pharmanutra
, con una flessione del 4,28%.
Vendite a piene mani su WIIT
, che soffre un decremento del 3,93%.
Pessima performance per MFE A
, che registra un ribasso del 3,86%.