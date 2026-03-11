Milano 17:35
44.773 -0,95%
Nasdaq 19:19
24.905 -0,21%
Dow Jones 19:19
47.358 -0,73%
Londra 17:40
10.354 -0,56%
Francoforte 17:35
23.640 -1,37%

Chiusura in rosso per le Borse europee, pesano le turbolenze nel mercato petrolifero

(Teleborsa) - Tutti negativi in chiusura gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. Negli USA, sostanzialmente stabile l'S&amp;P-500.

I mercati restano in tensione a causa dell'inasprimento del conflitto in Iran, dove continuano a registrare i raid aerei tra Stati Uniti, Israele e Teheran. A preoccupare sono soprattutto le forti oscillazioni del settore energetico: i futures sul Brent sono risaliti a 91,71 dollari al barile, dopo un parziale sollievo derivante dalla proposta dell’Agenzia Internazionale dell'Energia di rilasciare riserve di petrolio per contenere i prezzi.

Sul fronte macroeconomico, il focus di giornata è stato sui dati sull’inflazione. In Germania si registra un’accelerazione dei prezzi al consumo in linea con le attese, mentre negli Stati Uniti il dato di febbraio appare contenuto. Tuttavia, le prospettive inflattive globali sono peggiorate a causa delle turbolenze nel mercato petrolifero.

A Piazza Affari chiude in forte calo Diasorin. Soffre anche il settore della difesa con Leonardo e Fincantieri.

L'Euro / dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,31%. Lieve calo dell'oro, che scende a 5.179,5 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 4,40%.

In deciso rialzo lo spread, che si posiziona a +73 punti base, con un forte incremento di 4 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,66%.

Tra le principali Borse europee vendite su Francoforte, che registra un ribasso dell'1,37%, tentenna Londra, con un modesto ribasso dello 0,56%, e poco mosso Parigi, che mostra un -0,19%.

Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dello 0,95%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share ha perso lo 0,93%, terminando la seduta a 47.277 punti.

Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,55%); come pure, sotto la parità il FTSE Italia Star, che mostra un calo dello 0,67%.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Nexi (+2,58%), Mediobanca (+2,13%), ENI (+1,99%) e Banca MPS (+1,22%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su DiaSorin, che ha archiviato la seduta a -6,70%.

Seduta negativa per Leonardo, che mostra una perdita del 3,23%.

Sotto pressione Moncler, che accusa un calo del 2,82%.

Scivola Recordati, con un netto svantaggio del 2,65%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Alerion Clean Power (+3,20%), BFF Bank (+2,80%), Carel Industries (+2,03%) e RCS (+1,61%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Ascopiave, che ha terminato le contrattazioni a -4,66%.

Crolla Pharmanutra, con una flessione del 4,28%.

Vendite a piene mani su WIIT, che soffre un decremento del 3,93%.

Pessima performance per MFE A, che registra un ribasso del 3,86%.
