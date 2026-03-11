Chiusura in rosso per le Borse europee, pesano le turbolenze nel mercato petrolifero

S&P-500

(Teleborsa) -. Negli USA, sostanzialmente stabile l'I mercati restano in tensione a causa dell'inasprimento del, dove continuano a registrare i raid aerei tra Stati Uniti, Israele e Teheran. A preoccupare sono soprattutto le forti oscillazioni del settore energetico: i futures sulsono risaliti a 91,71 dollari al barile, dopo un parziale sollievo derivante dalla proposta dell’Agenzia Internazionale dell'Energia di rilasciare riserve di petrolio per contenere i prezzi.Sul, il focus di giornata è stato sui dati sull’. Insi registra un’accelerazione dei prezzi al consumo in linea con le attese, mentre negliil dato di febbraio appare contenuto. Tuttavia, le prospettive inflattive globali sono peggiorate a causa delle turbolenze nelA Piazza Affari chiude in forte calo. Soffre anche il settore della difesa conL'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,31%. Lieve calo dell', che scende a 5.179,5 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 4,40%.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +73 punti base, con un forte incremento di 4 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,66%.vendite su, che registra un ribasso dell'1,37%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,56%, e poco mosso, che mostra un -0,19%.Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,95%; sulla stessa linea, ilha perso lo 0,93%, terminando la seduta a 47.277 punti.Poco sotto la parità il(-0,55%); come pure, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,67%.di Milano, troviamo(+2,58%),(+2,13%),(+1,99%) e(+1,22%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,70%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,23%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,82%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,65%.del FTSE MidCap,(+3,20%),(+2,80%),(+2,03%) e(+1,61%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,66%.Crolla, con una flessione del 4,28%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,93%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,86%.