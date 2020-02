Air Italy, sindacati chiedono soluzione di sistema: "Traditi dalla politica"

(Teleborsa) - "Non vogliamo essere liquidati" e "non abbiamo paura di usare la parola nazionalizzazione". Questo il messaggio lanciato dagli, per difendere "il Paese" e il proprio "diritto di lavoratori" in seguito all'avvio della procedura di licenziamento per i 1.450 lavoratori della compagnia aerea."Abbiamo ricevuto 1.500 lettere che debbono diventare 1.500 volti e 1.500 famiglie da rispedire al mittente – spiega–. Nessuno di noi in 30 anni ha mai assistito a un'operazione di una tale veemenza e violenza, nessuno di noi se la merita,In un minuto ci hanno riservato un torto e noi vogliamo che ci restituiscano il nostro posto di lavoro e la nostra dignità, ne abbiamo il diritto"."Ci troviamo di fronte a una situazione che nessuno avrebbe potuto immaginare e la cosa più grave è il, nel quale i lavoratori lasciavano in campo molto di se stessi in cambio di un rilancio da parte degli azionisti – ha affermato in assemblea il segretario generale della–. Poi, partendo da piani sbagliati, sono mancate in questi anni le risorse. C'erano– ha spiegato – equesta era un'opportunità fondamentale, ma non è stato realizzato. Da più di anno a tutti i livelli stiamo sollecitando la politica l'ultima lettera è di 20 giorni fa. A questo punto, per Liguori, "nonostante il forte ritardo non ci sono alternative" edperché siamo l'unico Paese sviluppato senza una compagnia di bandiera". Il primo vettore del nostro Paese – ha spiegato Liguori – è un low cost, che ha portato via tutto quello che poteva portare via, magari con le risorse dei territori.il massimo che fanno i governi è allontanare il problema e noi siamo stanchi di questa situazione. Ora, con regole certe per tutti, che debbono essere rispettate anche dalle compagnie estere, non solo da quelle italiane"."Il problema – ha affermato– non va risolto con la cassa integrazione ma con un posto di lavoro a cui abbiamo diritto".Perla cassa integrazione deve servire a questo, per creare una soluzione di sistema,per il recupero occupazionale. Oggi la liquidazione di Air Italy non è più possibile, non è più accettabile dopo i sacrifici accettati in passato. Adesso pretendiamo una soluzione di sistema esono perci sarà a Roma il"arriveranno in nave passando la notte a bordo", è stato spiegato.Un appuntamento – hanno sottolineato i sindacalisti in assemblea – preso prima della crisi di Air Italy.Sempre oggiIl personale ha già attivato un presidio permanente nell'hangar aziendale adiacente all'aerostazione dal primo giorno in cui gli azionisti hanno deciso la messa in liquidazione in bonis della società. Al centro dell'assemblea di Olbia le richieste da presentare domani ai capi gruppo del Consiglio regionale che riceveranno dipendenti e sigle in occasione della seduta dell'Aula dedicata alla crisi di Air Italy, e la fattibilità della trasferta di una delegazione a Roma giovedì 20 quandoincontrerà i sindacati e i rappresentanti delle regioni Sardegna e Lombardia.