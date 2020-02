Appuntamenti e scadenze: settimana del 17 febbraio 2020

UBI

(Teleborsa) -UE - Riunione dell'EurogruppoStati Uniti - Borsa di New York chiusa per festivitàCanada - Borsa di Toronto chiusa per festivitàTesoro - Regolamento medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analistiIVA liquidazione trimestrale (contribuenti IVA speciali) - Termine per i contribuenti Iva speciali (soggetti al regime di cui all'art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972 per la liquidazione IVA del 4° trimestre 2019.IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.IVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.TFR Imposta sostitutiva sulla rivalutazione - Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2019.Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" relativa al mese precedente.IVA versamento trimestrale - contribuenti IVA speciali - Termine per i contribuenti Iva speciali (soggetti al regime di cui all'art. 74, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 633/1972 per il versamento dell’imposta se dovuta.INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.Milano Moda Donna - Torna la Settimana della moda di Milano, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2020/21UE - Riunione Ecofin- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodoACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di gennaioBanca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'esteroBCE - Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a FrancoforteFOMC - Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 28 e 29 gennaio- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancioEBF - European Banking Federation - Si svolge a Francoforte il "European Banking Federation Committee meeting", organizzato dalla European Banking FederationBCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria del 22 e 23 gennaioTesoro - Comunicazione CTZ - BTP€i- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: BilancioEnasarco - Termine per il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti da parte del mandante relativi al 4° trimestre 2019.Banca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'ItaliaScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e OpzioniTesoro - Comunicazione BOT- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: BilancioEconomia - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna