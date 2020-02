Hitachi Rail installerà tecnologia di bordo ERTMS in Finlandia

(Teleborsa) - Nuovo successo nel mercato scandinavo per Hitachi Rail. Siglato contratto con l’operatore ferroviario finlandese VR per la fornitura dei sistemi di bordo, con tecnologia ERTMS, destinati alla flotta di locomotori diesel acquisita di recente.e destinati alle ferrovie finlandesi, prevista anche la possibilità di estendere il contratto fino al 2030.Il contratto prevede la fornitura di: Baseline 3.6; STM finlandesi (STM JKV). Grazie alla tecnologia fornita da Hitachi Rail sarà possibile migliorare interoperabilità e disponibilità dei treni, assicurando servizi di massima qualità sia per l’operatore che per gli utilizzatori finali., sia per quanto riguarda l'aggiornamento di flotte esistenti che per la realizzazione di nuovi treni - afferma-. Quest’ultimo contratto conferma non solo la posizione leader di Hitachi nel mercato ERTMS scandinavo, grazie a prodotti di altissima qualità, ma sottolinea la nostra. In particolare a seguito dell'ingresso nel servizio passeggeri per i treni KISS/DOSTO, presenti nella rete regionale Mälab, che utilizzano la nostra tecnologia ERTMS".