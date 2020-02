INPS, bonus asili nido in aumento fino a 3mila euro

(Teleborsa) - Ilo, in alternativa, l'assistenza educativa domiciliare per minori al di sotto dei 3 anni affetti da gravi patologie croniche, è statoin caso di famiglie conE' quanto comunica l'INPS in attuazione a quanto previsto dalla Legge di bilancio 2020, che ha incrementato l’importo del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati o assistenza educativa domiciliare.. Per i nuclei familiari con uneuro l’agevolazione sarà pari al massimo a, mentre per redditieuro sarà corrisposto un importo minimo pari a(valevole anche in caso di assenza dell’ISEE).Ladovrà essere presentatada chi possiede PIN dispositivo dell'INPS o altra identità SPID o una Carta Nazionale dei Servizi. E ancora,collegandosi al Contact Center multicanale con i numeri verdi o attraverso i servizi telematici offerti dai. Chi ha già presentatoche permetterà di confermare o modificare i dati nella domanda precompilata dall’Istituto, senza doverne riproporre una nuova per l’anno 2020.In merito alle notizie relative a mancato pagamento del bonus 2019 per esaurimento dei fondi, l'INPS precisa che le domande 2019 sono coperte da budget ed in corso di liquidazione, previa verifica delle fatture inviate dai cittadini.