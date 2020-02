BPER in caduta su effetto ricapitalizzazione

BPER

FTSE MIB

istituto di credito emiliano

BPER

(Teleborsa) - Affonda sul mercato, che soffre con un calo del 10,34%, risultato oggi il titolo più penalizzato del mercato. A deprimere le azioni della banca contribuisce l'aumento di cpaitale fino a 1 milairdi di euro, necessario a finanziare l'impegno d'acquisto di massime 500 filiali UBi, nel caso in cui l'operazione proposta da Intesa andrà in porto L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell', che fa peggio del mercato di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,508 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 3,974. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5,042.