Campari, cresce l'utile 2019. Sede legale in Olanda

Campari

(Teleborsa) -ha chiuso il 2019 conper 1.842,5 milioni con una crescita organica del 5,9% e una variazione totale del 7,6%, considerati l'effetto cambi e di perimetro.L'si è attestato a 267,4 milioni (+7,3%) mentre ilè pari a 308,4 milioni (+4,1%).In forte aumento (+10%) ilrispetto all'anno precedente.Il Gruppo fa sapere che proseguirà il programma di buyback per un importo fino a 350 milioni nei prossimi 12 mesi."Guardando al 2020,, in un contesto caratterizzato da persistente, in particolare nei mercati emergenti - commenta il. Siamo fiduciosi circa il conseguimento di una crescita a valore dell'Ebit nel 2020, guidata dalle principali combinazioni di prodotti a elevata redditività nei mercati chiave del Gruppo".Il Consiglio di Amministrazione di Campari ha deliberato di sottoporre agli azionisti la proposta di trasferire la sede legale della società in Olanda, con contestuale trasformazione della società in una Naamloze Vennootschap (N.V.) regolata dal diritto olandese avente la denominazione "Davide Campari-Milano N.V.". Sarà sottoposta all'approvazione dell'