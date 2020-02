Scorte e diesel pesano su mercato auto UE. Crescono veicoli green

(Teleborsa) -dell’Europa Occidentale (UE+EFTA+Regno Unito). In gennaio sono state immatricolate 1.135.116 autovetture con un calo del 7,4%. Diverse sono le ragioni che influiscono sulla partenza in rosso delle“In primo luogo, secondo Gian Primo Quagliano, Presidente del, va segnalato che in gennaio si pagano le conseguenze dellain dicembre per smaltire scorte di autovetture che non sarebbe più stato possibile vendere nel 2020 per il nuovo giro di vite sui livelli di emissioni. Sul risultato del mese incidono tuttavia anche altri fattori non favorevoli che potrebbero accentuare il loro impatto nel corso dell’anno. In particolareche sta determinando un crescente interesse per le alimentazioni alternative a cui non corrisponde, un’offerta di autovetture elettriche pienamente coerente con la capacità di spesa della massa degli automobilisti e a ciò si aggiunge una situazione delle infrastrutture per la ricarica delle batterie ancora molto lontana dagli standard minimi per assicurare la possibilità alla maggior parte degli automobilisti diLa conseguenza di questa situazione, in gennaio - prosegue la nota - è una crescita in termini percentuali, ma non in valori assolutihe consentano effettivamente il passaggio all’auto elettrica ad un numero significativo di persone e di aziende. Non vi sono tuttavia in questo momento in Europa le condizioni necessarie perchè richieste di incentivi pesanti possano essere accolte. Il quadro economico è in rallentamento e l’influenza da Coronavirus potrebbe penalizzare fortemente anche gli acquisti di automobili. E ciò non tanto per l’impatto della mancanza di componenti fabbricati in Cina (che comunque ha determinato il primo fermo della produzione anche in uno stabilimento europeo), ma per l’impatto che il Coronavirus potrebbe avere sull’economia mondiale e in particolare su quella europea.Venendo alla situazione deiil calo più consistente si è registrato inAnche in questo Paese vi è però un crescente interesse per le alimentazioni alternative che ha portato lein gennaio a toccare una quota del 10,9% contro il 2,8% del gennaio 2019. Per il mercato complessivo decisamente più contenuto che in Francia è, che accusa una contrazione delcon una forte diminuzione delle immatricolazioni di auto diesel a vantaggio soprattutto delle soluzioni a benzina, ma anche qui con un impatto significativo in termini percentuali sulle alimentazioni alternative.- Guardando in casa nostra, altro Paese importante nella pattuglia dei cinque grandi mercati dell’Europa Occidentale, gennaio ha fatto registrare un calo deldovuto sia ad una giornata lavorata in meno che agli effetti della forzatura sulle vendite fatta in dicembre. Anche nel nostro mercato si registra una crescita dell’interesse per le alimentazioni alternative. In particolare per l’auto elettrica pura l’incremento è stato del 586,6%, ma l’incidenza sul totale delle vendite resta comunque modestissima. Si è passati dallo 0,2% del gennaio 2019 all’1,2% del gennaio scorso. Nelil calo delle immatricolazioni in gennaio è stato del 7,3% e pure qui è forte l’interesse per le alimentazioni alternative, ma le crescite anche se elevate in termini percentuali sono poco significative in valori assoluti e l’associazione dei costruttori di auto sottolinea l’esigenza di incentivi. Il quinto dei maggiori mercati dell’Europa Occidentale, laha chiuso il bilancio di gennaio con un calo del 7,6% e quindi assolutamente in linea con il mercato complessivo dell’Europa Occidentale.