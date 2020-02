ACEA, riceve premio per la sostenibilità Top utility 2020

ACEA

(Teleborsa) - È stato assegnato oggi, durante il convegno "In-vestire nelle utility per un futuro di sviluppo", il premio Top Utility dedicato alle eccellenze italiane nel settore dei servizi di pubblica utilità.Per la sezione “Sostenibilità” il riconoscimento è andato ad"per aver raggiunto - come si legge nella motivazione ufficiale - crescenti performance in tema di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale, continuando nell'integrazione della sostenibilità all'interno della propria strategia di business".Giunto alla sua ottava edizione, il premio Top Utility, il principale think tank italiano del settore, coordinato da Althesys,, cogliendo le dinamiche competitive e l’attenzione ai temi green e all'innovazione.Questo premio è un importante riconoscimento del costante e crescente impegno assunto dall'azienda rispetto ai temi della sostenibilità, che si riflette anche nelle scelte di business. Il piano industriale (2019-2022), infatti, prevede investimenti riconducibili alla sostenibilità per un totale di 1,7 miliardi di euro.Quest’anno, inoltre, ACEA è entrata nella categoria leadership della graduatoria di CDP (Carbon Disclosure Project), l’organizzazione indipendente che misura le politiche e le performance delle aziende in tema di cambiamenti climatici.