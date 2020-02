FNM, studio fattibilità con Hyperloop Italia per Milano Cadorna-Malpensa

FNM

(Teleborsa) -e Hyperloop Italia avvieranno, per la prima volta in Italia, uno studio di ingegneria e di fattibilità tecnico-economica-giuridicadalla stazione di Milano Cadorna alla stazione di Milano Malpensa che preveda l'utilizzo di una tecnologia di levitazione magnetica passiva.che, secondo una prima ipotesi, potrebbero passare dagli attuali 43 minuti a 10 minuti. Saranno anche approfonditi ilegati al nuovo sistema e i costi connessi all'intera operazione. I termini dell'intesa tra FNM e Hyperloop Italia sono contenuti in una lettera d’intenti che le parti sottoscriveranno.e un'opportunità che vogliamo cogliere - commenta il- . In questa iniziativa, le competenze ingegneristiche e infrastrutturali che da sempre caratterizzano FNM possono allearsi con le tecnologie trasportistiche più innovative per creare un nuovo e avveniristico modello di mobilità".