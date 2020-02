Lavoro, Inps: "Trend occupazionale in decelerazione nel 2019"

(Teleborsa) - Prosegue, nel 2019, iliniziato nel primo semestre 2018 e fortemente accentuatosi, poi, tra il secondo semestre 2018 e il primo semestre 2019. Nel complessoIn crescita anche le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo (+18.000, +27,6%). Diminuiscono, invece, rispetto al 2018, i. Complessivamente leriferite ai soli, nell'anno 2019 sono state, in diminuzione rispetto all'anno precedente. Questo il quadro che emerge dall'Nel 2019 – rileva l'Inps – lehanno evidenziato maggiori indici di crescita, rispetto alle piccole, con riferimento ai contratti a tempo indeterminato e di apprendistato mentre il trend di contrazione dei tempi determinati e della somministrazione è risultato comune e sostanzialmente analogo tanto per le imprese fino a 15 dipendenti che per quelle di dimensione maggiore. Su un totale di(incluso l'apprendistato) – attivati sia con assunzioni sia con trasformazioni – quellidi cui 95mila dovuti all'esonero strutturale giovani under 35 previsto dalla legge di stabilità 2018. Quanto aisu base annua si registra una contrazione dei licenziamenti economici (-4%) e delle risoluzioni consensuali (-15%) a fronte di unaSu base annua il(differenza tra assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi) risulta positivo eTuttavia, pur rimanendo tuttora positivo,Facendo un confronto, a fine di novembre era infatti di +170mila e a fine di dicembre 2018 ha raggiunto quota +375mila. Nel dettaglio ilè passato da +153mila amentre quello dei rè andato in direzione opposta, passando da +46mila a, come pure quello deisceso da +49mila aPermangono positivi, infine, seppur anch'essi in decelerazione, i saldi annualizzati di apprendistato e lavoro intermittente.La consistenza deia dicembre 2019 si attesta intorno alle(in calo rispetto allo stesso mese del 2018). L'importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 275 euro. I lavoratori pagati con i, a dicembre 2019 sono poco più di 8mila (in lieve crescita rispetto a dicembre 2018) e l'importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari a 160 euro.Nel mese disecondo i dati diffusi questa mattina dall'Inps nell'Osservatorio sulla cassa integrazione guadagni – ilNello specifico leautorizzate il mese scorso sono statei (a gennaio 2019 erano state 7,2 milioni) con una variazione tendenziale pari al +31,4% (+28,3% nel settore Industria e +40,2% nel settore Edilizia) rispetto allo stesso periodo del 2019. Il numero diautorizzate a gennaio 2020 è stato, invece, pari adi cui 2,6 milioni per solidarietà, registrando un incremento pari al 52,6% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, che registrava 7,8 milioni di ore autorizzate (variazione congiunturale pari al +57,6%) . Glisono stati pari aa gennaio 2020 registrando un decremento del 99,5% se raffrontati con gennaio 2019, mese nel quale erano state autorizzate circa 189 mila ore (decremento pari al 83,6%).