Industria chiude un 2019 difficile: giù ordini e fatturato

(Teleborsa) -, con una contrazione sia degli, che registrano il, che del, che diminuisce per la. In termini congiunturali il fatturato complessivo è aumentato solo nel primo trimestre, mentre è rimasto sostanzialmente stabile nel secondo. Gli ultimi due trimestri dell’anno sono stati caratterizzati entrambi da diminuzioni. Gli ordinativi, invece, hanno mostrato un andamento negativo o stazionario in quasi tutti i trimestri del 2019, con l’eccezione dell’ultimo, in crescita. Le dinamiche di dicembre si mostrano a due velocità per ordini e fatturatoA dicembre, il, al netto dei fattori stagionali,in termini congiunturali. Una dinamica che riflette cali sia sul mercato interno (-2,9%) sia su quello estero (-3,1%).Con riferimento aie, a dicembre tutti gli indici destagionalizzati del fatturato segnano un calo su base mensile: -0,9% i beni di consumo,, -3% i beni intermedi eNell’indice complessivo registra unarispetto al trimestre precedente.Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 19 di dicembre 2018), il, con riduzioni dell’1,8% per il mercato interno e dello 0,7% per quello estero. Con riferimento al comparto manufatturiero, ilregistra la crescita tendenziale più rilevante, mentremostra il calo maggioreGlia dicembre segnano invece un recupero, con unrispetto al mese precedente, sintesi di risultati quasi speculari registrati sui due mercati: +6,9% la crescita delle commesse provenienti dal mercato interno e -la riduzione di quelle provenientiAnche nel complesso delsi registra unIn termini tendenziali, trainato dall'ampio incremento delle commesse pervenute dal, in particolare di quelle relative agli altri; una variazione negativa si registra, invece, per le commesse provenienti dal. La maggiore crescita tendenziale si rileva per i, mentre l’industria delle apparecchiature elettriche mostra il peggior risultato (-13,9%).