L'emergenza sanitaria abbatte vendite negozi. Corsa agli scaffali nelle Coop

(Teleborsa) -sta avendoal dettaglio: se da un lato è, dall'altro èdel primo weekend per gli, specie se piccoli.Secondo, nel primo fine settimana di diffusione del Coronavirus, c'è stato un drastico calo di traffico nei negozi, cone le previsioni sono per un'per il resto della settimana. "Condividiamo le forti preoccupazioni e le richieste di adeguate misure a sostegno di tutto il sistema espresse da Confcommercio e Confindustria anche in tema di fiscalità, come la sospensione delle scadenze contributive per le aziende. Bisogna tenere in piedi il sistema Paese, siamo preoccupati per gli ulteriori danni che questo flagello potrà causare alla nostra economia", dichiaraDall'altro lato, èche vendono. Scorte precauzionali ingenti, come si era verificato in situazioni analoghe come nel caso del contagio da Sars di inizio anni 2000, hanno determinato nel corso del week end una partire dall'epicentro della crisi (Milano e Lombardia). La catena assicura regolari e costanti rifornimenti di merci, con i magazzini che funzionano a pieno ritmo, mentre resta ladi articoli qualiche sono andati esauriti.