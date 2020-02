Fine Foods acquista altre azioni proprie

Fine Foods

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato al mercato in data 14 dicembre 2018 e avviato in data 19 dicembre 2018, ha acquistato nel periodo 17 febbraio – 21 febbraio 2020, complessive(pari allo 0,0577% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 12,2075 euro per un controvalore complessivo pari a 163.251 euro.A seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato, alla data del 21 febbraio 2020 Fine Foods detiene n. 560.071 azioni proprie, pari al 2,4148% del capitale sociale.In Borsa oggi frazionale ribasso per la società, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,84%.