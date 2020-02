Coronavirus, i mercati temono pandemia globale

(Teleborsa) -e sembra alquanto paradossale che gli investitori finanziari si siano fatti prendere dal panico per il COVID-19, proprio nel momento in cui ladel numero di infettati scendeLo sostienecon sede nel Regno Unito di. In effetti, aggiunge, le guarigioni giornaliere dalla malattia hanno superato le nuove infezioni nel corso dell'ultima settimana, per cui ilè ora in realtàconsecutivi.Con un contesto globale così mutevole, spiega, èdel coronavirus sull'economia globale in questo momento. Quando il virus è stato in gran parte, le aspettative del consensus si sono incentrate su unanella crescita globale, basata sull'anticipazione di un contenimento relativamente rapido del virus e su una decisa risposta da parte della politica.del virus solleva, date le incertezze che circondano sia l'efficacia delle misure di contenimento che l'entità della risposta politica attesa nella maggior parte dei Paesi al di fuori della Cina.La preoccupazione degli investitori per l'impatto economico di COVID-19 rimarrà probabilmente strettamente legata al suo avanzamento a livello geografico.su scala internazionale, lpasseranno da una ripresa a forma di "v" a unaper l'economia globale. Dato che molti indicatori del posizionamento e del sentiment del mercato mostravano segnali di diffusa soddisfazione da parte degli investitori proprio la scorsa settimana, è difficile concludere che i mercati finanziari siano ora preparati ai declassamenti della crescita e ai mancati profitti aziendali che potrebbero accompagnare un tale scenario. Considerate le recenti evoluzioni del virus e ladei suoi progressi futuri, sembrae fino a quando la nebbia dell'incertezza non inizierà ad alzarsi, o fino a quando i mercati non assisteranno ad una sufficiente revisione dei prezzi per offrire migliori opportunità di rischio/rendimento. Questo potrebbe richiedere ancora un po' di tempo.Quindi, mentre l'ansia per i progressi del virus in Cina si è attenuata nelle ultime settimane, leverso i recenti focolai in altri Paesi, in particolare in. La preoccupazione qui è dovuta al fatto che il COVID-19 è scoppiato su una serie di nuovi fronti regionali. Dato che il numero di casi al di fuori della Cina e delle navi da crociera è relativamente ridotto - poco più di 2.200 a livello globale - tali timori potrebbero sembrare eccessivi. Tuttavia, è comunque preoccupante che questi focolai più recenti si siano sviluppati molto rapidamente e, in alcuni casi, abbiano già seminato nuove infezioni in altri Paesi. Inoltre, dato che alcune delle tecniche aggressive utilizzate per contenere l'epidemia in Cina sono probabilmente considerate meno accettabili in altri Paesi, gli sforzi per contenere i nuovi focolai potrebbero non essere efficaci come l'esperienza cinese.