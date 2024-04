Mercati asiatici in forte calo per timori di allargamento conflitto in Medio Oriente

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, dopo che le notizie sugli attacchi israeliani contro l'Iran hanno ulteriormente accresciuto lein Medio Oriente, mentre gli investitori temono sempre che i tassi di interesse statunitensi rimarranno più alti più a lungo.Sulil ha pubblicato i dati sull'inflazione di marzo, con un tasso annuale pari al 2,7%, in calo rispetto al 2,8% registrato a febbraio. Il tasso di inflazione core si è attestato al 2,6%.Si muove in ribasso, con ilche lascia sul parterre il 2,66%; sulla stessa linea,perde l'1,17% eè in rosso dello -0,38%.In netto peggioramento(-1,44%); come pure, pessimo il mercato di(-1,67%). In calo(-0,44%); sulla stessa tendenza, in ribasso(-1,09%).Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,25%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,04%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,08%.Il rendimento dell'è pari 0,84%, mentre il rendimento delscambia 2,27%.