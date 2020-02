Pesante l'indice delle società High Tech italiane (-1,34%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

STMicroelectronics

Ftse MidCap

Sesa

small-cap

Esprinet

Be Think, Solve, Execute

Eurotech

(Teleborsa) - Performance negativa per il, che segue la scia ribassista disegnata dall'Ilha aperto a 94.989,6, in discesa di 1.288,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'mostra un ribasso più marcato a 597, dopo aver avviato la seduta a 608.Tra le azioni più importanti del comparto tecnologia di Milano, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,49%.Tra le azioni del, sottotono, che passa di mano con un calo dell'1,12%.Tra ledi Milano, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 2,92%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,1 punti percentuali.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,90%.