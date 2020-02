Scendono le Borse del Vecchio Continente

S&P-500

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Wall Street, in questi minuti, evidenzia un significativo calo sullodel 2,08%.L'continua gli scambi a 1,098 Euro / Dollaro USA, con un aumento dello 0,89%. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.652,2 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 46,63 dollari per barile, in netto calo del 4,31%.Sensibile peggioramento dello, che raggiunge quota +162 punti base, aumentando di 14 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,07%.affonda, con un ribasso del 3,19%, crolla, con una flessione del 3,49%, e vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,32%.Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione del 2,66%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul, che continua la giornata a 24.767 punti, in forte calo del 2,67%. In netto peggioramento il(-2,77%), come il FTSE Italia Star (-2,8%).Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti.Nel listino, i settori(-6,33%),(-4,35%) e(-4,27%) sono tra i più venduti.tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno,ottiene un +0,89%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,86%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,08%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,20%.In caduta libera, che affonda del 5,00%.Seduta molto negativa perI più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -5,99%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,1 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,96%.Sensibili perdite per, in calo del 4,91%.