Europa tonica. Piazza Affari non si allinea

(Teleborsa) -. Sul fronte macroeconomico, il PIL del Regno Unito è stato confermato in calo nel quarto trimestre 2023, mentre le vendite al dettaglio della Germania sono risultate ancora in calo a febbraio. In Italia, a marzo la fiducia dei consumatori è diminuita a sorpresa dopo una fase di crescita durata quattro mesi, mentre il sentiment delle imprese è tornato a salire.Laverserà circa 615 milioni di euro alle casse dello Stato, dopo aver registrato una perdita di 7,1 miliardi di euro nel 2023 a causa della politica monetaria restrittiva messa in campo della BCE per contrastare l'inflazione. "L'attuazione della politica monetaria orientata alla stabilità dei prezzi si è riflessa sui risultati del bilancio dell'esercizio 2023" e "continuerà a incidere sulla redditività della Banca d’Italia nell’immediato futuro", ha detto ilL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,11%. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,90%. Seduta positiva per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,56%.Sale lo, attestandosi a +136 punti base, con un incremento di 4 punti base, con ilpari al 3,65%.è stabile, riportando un moderato +0,07%, composta, che cresce di un modesto +0,29%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,27%.Nessuna variazione significativa per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.779 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 36.999 punti. Sulla parità il(+0,08%); come pure, senza direzione il(+0,09%).Tra lea grande capitalizzazione,avanza del 3,14%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,90%. Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,05%.avanza dello 0,99%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,21%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,07%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,93%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,9%.Al Top tra le azioni italiane a(+9,72%),(+3,70%),(+3,14%) e(+3,12%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,37%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,94%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,90%. Tentenna, che cede l'1,43%.