Milleproroghe, ecco tutte le novità per la scuola

(Teleborsa) -per insegnanti entro il 30 marzo e progressiva(1 su 20 in meno nelle superiori) eidonei del nuovo concorso. Il, divenuto legge, ha introdotto- fortemente sostenute dai sindacati Anief e Udir - ma ha anche, in particolare sono state bocciate le proposte diche hanno superato l'anno di prova e. Nella scuola restano quindi alcune criticità.Per quanto concerne i, il termine per i bandi è stato differito al(erano previsti entro il 2019). E si interviene inoltre sulla disciplina ordinaria per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria: ci sarà unai per la definizione delleper la scuola secondaria e delle relative griglie di valutazione. Novità riguardano anche il programma delle prove delo: per la scuola secondaria riguardano il programma d’esame del concorso ordinario che sarà bandito contestualmente.Quanto agli, sono adottatidelle classi – le cosiddette classi pollaio – che incrementano gli organici del personale docente e ribadiscono la necessità di formare classi diin presenza di alunni con disabilità grave certificata.ordinaria e l'efficientamento energetico delle scuole, che è stata ridotta rispetto alle previsioni dell’ultima Legge di bilancio.Per i, è stata accolta la proposta dell’Anief e di Udir e sono statedell’ultimo concorso, con l'ammisisone di tutti gli idonei fino a completo scorrimento della graduatoria (erano in 500 che avevano superato le prove e aspettavano di essere inclusi nelle graduatorie di merito).Tra gli emendamenti proposti e: laper il personale di ruolo; la proroga dell’a; l’estensione dellaalle nuove graduatorie di istituto provinciali in attesa dell’espletamento dei nuovi concorsi ordinari e straordinari; lain organico di diritto;riservato per il personale docente dell’infanzia, primaria, IRC, paritarie e IefP; la; una nuova sessione di corso riservato per tutti i ricorrenti del concorso ds; una sessione riservata per i dirigenti tecnici con contratto a tempo determinato.E per ilsono statifinalizzati a garantire lain presenza di docenti assunti in ruolo con riserva, che hanno superato positivamente l’anno di prova, ed afino al completo esaurimento o trovare soluzioni di tipo legislativo.