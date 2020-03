Mercati europei in rialzo scommettono su misure stimolo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, con gli investitori che confidano in un intervento coordinato di banche centrali e governi come risposta ai rischi per l'economia globale provocati dal coronavirus Sul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,85%.(Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,80%.Ottimo il livello dello, che scende fino a +166 punti base, con un calo di 9 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,08%.brilla, con un forte incremento (+2,05%). Ottima performance per, che registra un progresso dell'1,85%. Exploit di, che mostra un rialzo dell'1,56%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 21.971 punti.(+2,77%),(+2,68%) e(+2,68%) in buona luce sul listino milanese.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+4,82%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,96%.Effervescente, con un progresso del 3,52%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,01%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,10% nel giorno in cui ha svelato il piano industriale al 2023 Vendite su, che registra un ribasso dell'1,01%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,63%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,22%),(+4,74%),(+4,31%) e(+4,28%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,37%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,33%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,13%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.