Eurozona, PMI segnalano recupero con rischi al ribasso per Coronavirus

(Teleborsa) -, grazie al settore deiche continuava a trainare l'espansione, mentre miglioravano le condizioni del settore manifatturiero., incorporando solo parzialmente le, che sono deflagrate a fine mese con l'approdo in Italia ed UE.A febbraionella Zona Euro si è attestato ai, ma vienerispetto ai 52,8 dellae del consensus. Nello stesso periodo ilviene indicato inda 51,3 punti e risulta in linea con le attese. Anche il PMI manifatturiero, uscito due giorni fa, aveva evidenziato un miglioramento a 49,2 punti Per quanto riguarda le economie più importanti dell'Area Euro,vede salire il, dopo il miglioramento delda 51,4 (attese 51,4). In, il PMI composito sale più delle attese a 52 punti (consensus 51,9), mentre quello del terziario si è portato a 52,5 (atteso 52,6). Lavede calare il PMI composito a 50,7 punti (sotto i 51,1 stimati) ed il PMI servizi a 52,5 (consensus 53,3). Infine, laevidenzia un peggioramento del PMI servizi a 52,1 punti (sotto le attese di 52,5).di febbraio ha mostratodi fronte ai disagi dovuti dall', ma analizzando più a fondo i dati raccolti si intravedono segnali di", avverte, capo economista di IHS Markit, preventivando "se al momento i dati PMI di questo primo trimestre stanno segnalando una crescita dello 0.1-0.2% del PIL, i rischi di unappaiono evidenti".