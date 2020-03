Gruppo FS, prorogati tempi per richieste rimborso biglietti Trenitalia

(Teleborsa) - Iper rinuncia al viaggio anche per biglietti acquistati, indipendentemente dalla tariffa, presentando la richiesta entro i termini indicati nelle disposizioni nazionali in materia e giustificando il mancato viaggio.I motivi sono pere per tutti i viaggi connelle; per viaggi programmati per partecipare ache sono stati; e perprogrammatidove èl'secondo le disposizioni emanate.Per quanto riguarda i, il rimborso integrale è inutilizzabile entro un anno. La richiesta può essere effettuata compilando l'appositodisponibile su trenitalia.com o presso qualsiasiPer i, il rimborso integrale è in. La richiesta può essere effettuata compilando l'appositoo presso leQueste, da Trenitalia che ha garantito alla propria clientela il rimborso integrale, richiesto entro il 1 marzo 2020, di qualsiasi tipologia di biglietti, anche di quelli di solito non rimborsabili, con qualsiasi data di viaggio e con qualunque destinazione.