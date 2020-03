Slitta a giugno Festival del giornalismo ambientale

(Teleborsa) - Si terrà amese in cui si celebra lailpromosso daed(FIMA). L’evento inizialmente previsto dala Roma è stato posticipato a seguito del decreto del Governo per evitare il diffondersi del Coronavirus.per la mattinata diil primo grande dibattito-confronto tra editori e direttori di testata sul futuro del giornalismo ambientale, che si svolgerà a porte chiuse nel rispetto dei criteri di sicurezza sanitari. La registrazione integrale dell’evento sarà disponibile nel pomeriggio sulle pagine Facebook die sui siti web degli organizzatori.che si svolgerà arispettando le richieste dei criteri di sicurezza sanitari: si tratta – ha spiegato il– dell'incontro previsto con i direttori di testata e gli editori. Riteniamo che l'urgenza delle questioni ambientali non sia procrastinabile, soprattutto in questi giorni durante i quali stiamo imparando a vivere in uno stato di continua allerta e“Questo incontro è la, è stata raggiunta la consapevolezza che la sfida di fare qualcosa di concreto sulle tematiche ambientali e della sostenibilità è unaha sottolineato il Presidente dell’ENEA,