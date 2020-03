Broyer (S&P Global Ratings): "BCE tagli subito i tassi"

(Teleborsa) - Lacome risposta alla crisi da coronavirus, in modo da incentivare le banche a prestare denaro e, soprattutto, a evitare che l'euro crolli in modo da garantire la sostenibilità del debito grazie all'accesso di liquidità.Lo ha dichiarato, in un'intervista al Corriere della Sera, parlando dei rischi attuali dovuto all'epidemia da Covid-19.La BCE ha calendarizzato unda cui si attendono molte risposte per capire come l'Eurotower voglia fronteggiare l'emergenza economica.. Anche Broyer ammette che "e che "che benefici all'economia dell'area euro.. Sono invece d'accordo nel dire che non è per stabilizzare i listini azionari che vanno tagliati".Le motivazioni sono essenzialmente due. La prima è che il "perché dà più incentivi alle banche a prestare", ma "la" e non tanto "", spiega l'economista dell'agenzia di rating.Si tratta dunque di "impedire all'acceleratore finanziario di peggiorare, diBroyer ricorda che il. Questo che viene da un'epidemia è uno choc sull'economia mondiale, che in parte riduce l'offerta e in parte la domanda", conclude l'economista, sottolineando che "l'effetto di riduzione della domanda prevale, portando a forze deflattive che fanno scendere i prezzi delle materie prime"."Ora, visto il livello di leva finanziaria che c’è nel mondo, l'e che l'economia non collassi completamente".