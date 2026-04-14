BofA, pessimismo gestori al massimo da giugno. Petrolio e chip le posizioni più affollate

Il sondaggio di Bank of America

(Teleborsa) - Il sentiment dei fund manager a livello globale registra il livello di pessimismo più alto da giugno 2025, con le aspettative di crescita in calo al dato più basso da marzo 2022, mentre le attese sull'inflazione sono al livello più alto da maggio 2021. Il livello di liquidità dei gestori di fondi è rimasto al 4,3%, il livello più alto da maggio 2025. È quanto emerge dal consueto "Global Fund Manager Survey" di Bank of America (BofA). Al sondaggio per il mese di aprile 2026 hanno partecipato 170 operatori con asset under management (AUM) per 511 miliardi di dollari.



Il 52% degli investitori ritiene che un "soft landing" sia lo scenario più probabile per l'economia globale, mentre un altro 32% prevede un "no landing". Sebbene gli investitori siano più pessimisti sulla crescita globale ad aprile, la probabilità di un "hard landing" rimane comunque solo del 9%.



Le aspettative di crescita globale sono crollate bruscamente dal 7% al -36%, il livello più basso da agosto 2025. Le aspettative macroeconomiche degli investitori e i prezzi azionari statunitensi hanno nuovamente mostrato divergenze.



Per la prima volta da settembre 2025, gli investitori prevedono un indebolimento degli utili globali (-14%). Il picco più recente per le aspettative di utili globali si è registrato a gennaio 2026 (44%).



La maggioranza (58%) degli investitori si aspetta ancora che la Fed tagli i tassi nei prossimi 12 mesi, nonostante le crescenti aspettative di inflazione. Un altro 29% non prevede variazioni dei tassi, mentre solo il 10% si aspetta un aumento da parte della Fed. Il 46% degli investitori prevede un aumento dei tassi da parte della BCE nei prossimi 12 mesi. Un altro 36% non prevede variazioni. Solo il 12% si aspetta un taglio dei tassi da parte della BCE.



In media ponderata, gli investitori prevedono che il petrolio raggiungerà gli 84 dollari al barile entro la fine del 2026. Ciò rappresenterebbe un aumento del 38% rispetto ai 61 dollari al barile del Brent all'inizio del 2026. Il 28% degli investitori prevede che il petrolio raggiungerà o supererà i 90 dollari al barile entro la fine dell'anno. Questa percentuale è in aumento rispetto al 12% di un mese fa.



Alla domanda sul maggiore "rischio estremo", il 44% degli investitori ha indicato i "conflitti geopolitici", in forte aumento rispetto al 14% di febbraio (37% il mese scorso).



Interrogati sulla posizione più affollata, il 24% degli investitori di ha indicato "posizione lunga sul petrolio" e il 24% "posizione lunga sui semiconduttori globali". Il mese scorso, le posizioni più frequenti erano "posizione lunga sull'oro" (35%) e "posizione lunga sui semiconduttori globali" (35%).



Interrogati sulla fonte più probabile di un evento creditizio sistemico, il 57% degli investitori di ha indicato il sistema bancario ombra statunitense (credito privato). Il credito privato è stato percepito come la fonte più probabile di un evento creditizio negli ultimi 9 mesi.

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