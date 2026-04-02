BCE, Villeroy: troppo presto per prevedere tempistica per rialzi dei tassi

(Teleborsa) - "È decisamente troppo presto per prevedere una tempistica per gli aumenti dei tassi d'interesse della BCE, ma è chiaro che abbiamo la capacità di agire quando e come necessario". Lo ha affermato Francois Villeroy de Galhau, governatore della Banque de France e membro del Consiglio direttivo della BCE, in un discorso all'università di Sciences Po a Parigi.



"Ovviamente, è molto probabile che il prossimo cambiamento dei tassi d'interesse chiave sia al rialzo", ha aggiunto.



Villeroy ha evidenziato che "è necessaria la massima vigilanza", perchè "le aspettative di inflazione del mercato sono aumentate bruscamente" e "non disponiamo ancora di quelle delle imprese e delle famiglie". Inoltre, "i nostri modelli macroeconomici potrebbero sottovalutare le conseguenze microeconomiche più negative: l'interruzione di alcune catene di approvvigionamento di materie plastiche o altri prodotti correlati - ha spiegato - e la tentazione per le imprese - anche in altri settori non direttamente colpiti dallo shock iniziale - di "anticipare" gli aumenti di prezzo".



Il governatore della Banque de France ha comunque sottolienato che "il prolungamento del conflitto è ovviamente un fattore negativo" e che, ad oggi 2 aprile, "siamo più vicini allo scenario avverso intermedio che allo scenario di base adottato dalla BCE il 19 marzo".

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