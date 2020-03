Cembre, fatturato in aumento nel 2019

Cembre

(Teleborsa) -chiude il 2019 conin aumento dell’1,5% a 146,3 milioni mentre l'consolidato è sceso a 21,7 milioni di euro (-4,6%)."In considerazione dell’incertezza che caratterizza l’attuale situazione- ha commentato l’La, al 31 dicembre 2019 era positiva per 5,6 milioni di euro, ed anche al 29 febbraio 2020 si mantiene positiva per 3,2 milioni di euro. Le vendite del Gruppo nei primi due mesi dell’anno sono incalo del 3,3 per cento, tuttavia segnaliamo un migliore andamento degli ordini ricevuti, che in tale periodo risultano lievemente in crescita".All'Assemblea degli azionisti - ha aggiunto top manager - "; il dividendo proposto corrisponde al 69,4% dell’utile netto consolidato".