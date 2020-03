Coronavirus, Confagricoltura sollecita coordinamento europeo su trasporti e merci

(Teleborsa) - "È indispensabile e urgente un coordinamento europeo in materia di trasporti, controlli e circolazione delle merci. Va contrastato il ripristino di fatto delle frontiere e l'isolamento degli Stati membri all'interno dell'Unione". Questa la posizione delcon riferimento alle misure varate dalle dallasui controlli alle frontiere con l'Italia."Non ci risulta, peraltro, che siano state effettuate le necessarie notifiche a– ha affermato Giansanti –. Il governo e gli imprenditori stanno compiendo uno sforzo eccezionale per assicurare la continuità produttiva e la stabilità del lavoro. È però necessario che i prodotti arrivino a destinazione nei tempi previsti. E questo vale in primo luogo per le produzioni deperibili, a partire dall'ortofrutta".Oltre il 60% delle esportazioni agroalimentari italiane – sottolinea Confagricoltura – è destinato agli Stati membri dell'Unione europea."Anche se in misura più limitata – rileva Giansanti – il problema si pone anche per leLa produzione agricola e degli allevamenti copre il 75% del fabbisogno delle industrie di trasformazione. Il resto viene importato. Non è un problema immediato, ma il mancato rifornimento può compromettere il ciclo produttivo. Dobbiamo evitare – conclude il presidente di Confagricoltura – iniziative sproporzionate e unilaterali prese dai singoli Stati membri che possono aggravare ulteriormente il costo sociale ed economico dell’emergenza Coronavirus".