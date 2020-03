Coronavirus, trasporto intermodale ferroviario asset strategico per l’economia

(Teleborsa) -. Ore queste, inoltre, in cui ulteriori azioni potrebbero essere intraprese per la tutela della salute pubblica nel nostro Paese e in altri stati europei.In questo contesto,, in quanto movimenta grandi quantità di merce su lunghe distanze, con percorsi fissi e monitorabili, e con un utilizzo del personale limitato eoltre ad un ben saputo minor impatto ambientale per tonnellata trasportata.. La merceologia riguarda sia l’approvvigionamento dei privatiche la produzione industriale. Sin dall’inizio dell’emergenza, tutti i diversi attori della catena logistica, recependo e spesso anticipando le indicazioni delle autorità.Oggi le aziende leader del settore logistico stannoattraverso l’Europa., mentre un terminal intermodaleLe misure adottate permettono. Se il trasporto intermodale ferroviario è vitale per l’economia e gli approvvigionamenti,. Mentre va ricordato che il fenomeno Coronavirus attualmente risulta particolarmente critico in Italia, ma è in espansione in tutta Europa.Lettera aperta di sensibilizzazione per le Istituzioni sottoscritta dai Responsabili delle Organizzazioni