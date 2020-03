La Gran Bretagna presenta budget da 30 mld di sterline per il 2020

(Teleborsa) - Un piano da. È la dimensione del budget presentato oggi dal governo britannico alla Camera dei Comuni,. Tagli alla fiscalità per imprese e famiglie, forti investimenti nel sistema sanitario nazionale, nelle infrastrutture e nei trasporti per quello che l'Office for budget responsability (Obr), l'organismo indipendente di vigilanza sui conti pubblici, ha definitoA illustrare i provvedimenti ai deputatiche ha aperto il proprio intervento con un messaggio di speranza alla nazione in vista delle difficoltà che si presenteranno con l'emergenza Coronavirus: "ce la faremo insieme".Per affrontare la crisi sanitaria il governo di Sua maestà: tra questi, un fondo da 2 miliardi a sostegno delle imprese con meno di 250 dipendenti per la copertura malattie e la sospensione per un intero anno delle imposte sulle imprese più piccole.che verranno utilizzati anche per l'assunzione di 50mila nuove infermieri e la costruzione di 40 nuovi ospedali per far fronte alla crisi sanitaria. Il cancelliere Sunak ha rassicurato anche iche avranno bisogno di aiuto: per loro il governo renderà più facile e veloce l'accesso ai benefici. Questa mattina la Bank of England ha votato a favore l'introduzione di facilitazioni per i finanziamenti delle piccole e medie imprese e tagliato a sorpresa i tassi di interesse : raggiunti i livelli massimi dal 1955. Aumentati anche i finanziamenti aggiuntivi per Scozia, Galles e Irlanda del Nord.sarà del 2,1% quest'anno, quindi salirà al 2,4% nel 2020-2021, al 2,8% nel 2021-22, per poi scendere al 2,5%, 2,4% e 2,2% negli anni successivi. Prevista una riduzione del rapporto debito/PIL da quest'anno (79,5%) al 2024-25 (75,2%).