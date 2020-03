TIM con Telefonica presenta interesse per brasiliana Oi, titolo balza in borsa

TIM

Telefonica

(Teleborsa) -insieme lanciano, rafforzando così la loro posizione nel Paese sudamericano, dove l'operatorevanta una quota del 16% e ben 37 milioni di abbonati.La proposta è stata formalmente avanzata da(Telefonica Brasil) che hanno avanzato unaSecondo gli accordi, al completamento dell'operazione, vi sarebbe unaacquirenti, interessata ciascuna ad una parte delle attività di Oi.Secondo TIM Brasil, l'operazione di acquisto di asset Oi, ", generando benefici per i suoi clienti e azionisti,e aumentando". Inoltre si prevede che l'operazione apporti "in generale, rafforzandonee capacità d'investimento".Frattanto, TIM ha annunciato ieri che il, che sanciscono anche un ritorno del dividendo (1 centesimo ad azione ordinaria e 2,75 per le risparmio), grazie all'utile di 1,3 miliardi archiviato lo scorso esercizio. Via libera anche al Piano strategico 2020-2022 ed all'esclusiva cioncessa a KKR per l'acquisto della rete secondaria.Tutti questi spunti stanno infiammando, dove vanta una 0,3733 euro.