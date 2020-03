CFT continua il piano di buy-back

CFT

(Teleborsa) -, in esecuzione della delibera dell'Assemblea degli Azionisti in data 10 maggio 2019, ha acquistato nel periodo 2 – 6 marzo 2020, al prezzo medio unitario di 2,3617 euro per azione, per un controvalore complessivo di 5.177 euro.Dall'inizio del programma CFT ha acquistato n. 195.896 azioni ordinarie (pari all'1,03% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 640.284 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati e al netto del trasferimento a favore di LA-3ESSE S.r.l. di n. 90.634 azioni proprie per l'acquisizione del 20% del capitale sociale della controllata Levati Food Tech S.r.l.,, pari a circa il 5,12% del capitale sociale.