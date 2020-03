Banche centrali, Generali Investment: "Effetti limitati su credito senza garanzie contro default"

(Teleborsa) - L'emergenza sanitaria provocata dapotrebbe generare una, e le azioni delle, che stanno intervenendo sulla, potrebbero avere, a meno che alle banche vengano offerte adeguate garanzie contro il default. Ed emerge anche dirompente il problema dellae dei. E' quanto emerge da un report di, dopo il taglio dei tassi a zero deciso dalla Fed e l'azione coordinata di tutte le banche centrali del mondo per sostenere la liquidità., Head of Research di Generali Investments, nota che la, ma i futures sull’azionario sono scesi di quasi il 5%; durante la, l'ultimo taglio della Fed è arrivato a dicembre 2008, ma le azioni hanno toccato il fondo solo a marzo. "- afferma - all'epoca si temeva che le banche in fallimento potessero far collassare il sistema finanziario. Si spera che questa recessione globale abbia vita breve, ma sarà profonda.La preoccupazione - sottolinea - è che, visto, la brusca frenata dell'economia possa fortemente, piccole e grandi. La Fed ha fatto molto per affrontare il crescente stress finanziario, ma. Powell ha commentato: "Non abbiamo l'autorità legale per acquistare altri titoli e non stiamo cercando tale autorità ... Non abbiamo gli strumenti per raggiungere gli individui e in particolare le piccole imprese ... Pensiamo che la risposta fiscale sia fondamentale".Secondo Chaigneau vi sono: Le banche centrali offrono, ma le banche commerciali non presteranno a meno che non ottenganoper il rischio default.(obbligazioni societarie o azioni) richiederebbero un, o garanzie dal Dipartimento del Tesoro. "I nostri occhi - afferma - sono puntati al mercato del credito poiché i rimborsi potrebbero mettere. I fondi di debito investment grade, high yield e sui mercati emergenti hanno registrato ila scorsa settimana; un record di".