Coronavirus, Generali Italia: "Al via sportello legale gratuito per imprese ed enti"

(Teleborsa) - Avviata unaper supportare gli enti e le imprese italiane per affrontare i temi legati alla diffusione del coronavirus. Lada oggi – si legge in una nota – mette a disposizione uno "e agli interventi che si rendono necessari per il contenimento dell'epidemia".Obiettivo della partnership avviata da Das – fa sapere Generali – èin particolare per informazioni relative alla corretta applicazione dello smartworking, del telelavoro o in ambito privacy, o ancora per quesiti inerenti alla fruizione delle misure a sostegno delle imprese o per chiarimenti collegati al mancato rispetto delle condizioni contrattuali per annullamenti di eventi, forniture di beni e servizi."In una situazione come quella che tutti noi stiamo vivendo – dichiara– abbiamo deciso di attivarci per mettere a disposizione del tessuto imprenditoriale italiano oltre 60 anni di specializzazione nella tutela legale. La consulenza, già compresa tra i servizi garantiti all'interno delle polizze a tutti gli assicurati della Compagnia viene estesa anche a enti, imprese e professionisti non clienti che si trovino a dover affrontare difficoltà e dubbi di natura legale per far fronte alla situazione attuale".In questo scenario "la nostra mission – spiega– è mettere in contatto chi necessita di assistenza legale con chi ha le competenze necessarie per fornirla. Gli avvocati professionisti che sono stati coinvolti nell'iniziativa, tra cui alcuni legali selezionati del network di Das, hanno evidenziato significative esperienze nelle materie rilevanti in questa situazione e hanno confermato la loro disponibilità a offrire un primo consulto gratuito".L'iniziativa rientra nel piano di iniziative e azioni a supporto dell'ecosistema di stakeholder di Generali per superare l'emergenza Covid-19.