Coronavirus: obbligo di quarantena per chi rientra in Italia

(Teleborsa) - La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti,, haun, congiuntamente con il, che dispone l', che rientrano con qualsiasi mezzo di trasporto in Italia.Il, in vigore fino al 25 marzo,. Le persone che fanno ritorno nel nostro Paeseche il viaggio di rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenzaInoltre, l'ingresso in Italia dovrà essere comunicato obbligatoriamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale di riferimento. Dall'obbligo di autoisolamentocompilando una dichiarazione in cui motiva la sua presenza in Italia e si impegna a segnalare l’eventuale insorgenza di sintomi COVID-19 al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale e a sottoporsi ad isolamento.