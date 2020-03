Borsa, Consob vieta vendite allo scoperto per tre mesi

(Teleborsa) - Vietate per tre mesi le vendite allo scoperto in Borsa. Lo ha deciso lache "ha adottatovolti da una parte ae dall'altra anelle società italiane quotate in Borsa".Le misure - spiega la Commissione - "si sono rese necessarieinnescate negli ultimi giorni dalla pandemia da"., dunque, la Consob "ha introdotto un divieto alle posizioni nette corte (vendite allo scoperto e altre operazioni ribassiste), dopo aver ricevuto parere positivo dall'. Il divieto, per la prima volta, si applica a tutte le azioni negoziate sul mercato regolamentato italiano". In base al divieto, "che fa seguito a quelli già adottati per le sedute del 13 e del 17 marzo, è, anche effettuata tramite derivati o altri strumenti finanziari. Sono vietate anche le operazioni ribassiste intraday. Il divieto durerà tre mesi".La decisione "di applicare misure restrittive sull'intero listino" - precisa la Consob - è stata adottata con l'obiettivo di ripristinare l'integrità del mercato, anche alla luce delle misure eccezionali sulle vendite allo scoperto adottate nei giorni scorsi dall'Esma e dalle autorità di vigilanza di Spagna, Francia e Belgio".Al tempo stesso la Consob "ha deciso anche didetenute dagli investitori nelle società italiane quotate in Borsa a più alta capitalizzazione e ad azionariato diffuso". Il provvedimento fissa "ferme restando le soglie già previste dalla normativa vigente, soglie inferiori al superamento delle quali scatta l'obbligo di comunicare la partecipazione nelle quotate". La delibera "ha effettodi Borsa Italiana, indicate nell'elenco allegato al provvedimento Consob e individuate secondo una griglia di criteri che fa riferimento a una capitalizzazione superiore ai 500 milioni e agli assetti proprietari (sono escluse le società controllate di diritto).La nuova soglia è fissata all'1% per le società non PMI e al 3% per le PMI".Il provvedimento entra in vigore da oggi ed ha validità di tre mesi, salvo revoca.