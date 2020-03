Coronavirus, 5 mln di euro da UBI Banca per enti e operatori in Lombardia

(Teleborsa) -direttamente impegnati nella gestione della crisi daLo rende noto il Gruppo in una nota, specificando che il cda, presieduto da, ha deliberato lo stanziamento di "un'erogazione liberale per un importo pari a 5 milioni di euro destinati a finanziare enti e operatori direttamente attivi nella gestione della forte emergenza Covid-19".In dettaglio, le erogazionicollegate alla banca e interesseranno le aree di presenza dell'istituto, con particolare riguardo per la, a oggi tra le più colpite. Alle due provincie, UBI Banca doneràche verranno destinate in tempi ridottissimiLe Fondazioni che hanno contribuito all'impegno sono la Fondazione UBI Banca Popolare di Bergamo, Fondazione UBI Per Varese, Fondazione UBI Banco di Brescia, UBI Fondazione CAB, Fondazione Banca Popolare Commercio e Industria.Tra gli enti beneficiari del finanziamento, già selezionati e che verranno comunicati entro le prossime 48 ore,nel sostegno ai malati e alle comunità toccate dall'epidemia.", sostiene, Consigliere Delegato del gruppo UBI Banca. "In questa straordinaria emergenza sentiamo forte la responsabilità nei confronti di tutte le comunità economiche e civili con cui lavoriamo e siamo in contatto da sempre".