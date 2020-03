WINDTRE, smart working per tutti i lavoratori dei call center

(Teleborsa) -È l'obiettivo che nei prossimi giorni sarà raggiungo dache, nell'ambito dell'emergenza coronavirus, ha avviato un'ulterioreA breve dunque sarà completato il processo che consentirà a tutti i dipendenti dei call center di WINDTRE di proseguire in modalità smart working,Il Gruppo ha, attivo tutti i giorni, a cui poter segnalare ogni situazione di potenziale rischio per la salute: l'obiettivo è fornire risposte tempestive e competenti, garantendo al tempo stesso la piena tutela della privacy., ha poi disposto,, valido fino a dicembre 2020. In particolare, il pacchetto prevede l'indennità da ricovero e da convalescenza, oltre a una serie di misure per l'assistenza post ricovero.