Piazza Affari chiude in rally con le altre borse europee

(Teleborsa) -, seguendo il movimento di, grazie allesu aiuti e terapie anti-coronavirus. Alla fine è, alimentato anche dalla nuovae da quella della Bank of England. A picco l', che accusa un ribasso del 2,17%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.474,2 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 17,62%., che raggiunge quota +196 punti base, con un decremento di 53 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,79%.decolla, con un importante progresso del 2%, denaro su, che registra un rialzo dell'1,83%, in evidenza, che mostra un forte incremento del 2,68%., che mostra un guadagno del 2,29% sul; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il, che arriva a 16.880 punti. Su di giri il(+2,25%), come il FTSE Italia Star (2,9%).In luce sul listino milanese i comparti(+9,05%),(+8,13%) e(+7,33%). Le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,64%) e(-1,12%).di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 17,73%.Vola, con una marcata risalita dell'11,80%.Brilla, con un forte incremento (+10,7%).Ottima performance per, che registra un progresso del 10,04%.La peggiore si conferma, che scivola del 5,13%.Crolla, con una flessione del 2,80%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,22%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,86%.Tra i(+19,63%),(+14,45%),(+13,98%) e(+11,67%).