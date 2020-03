Allarme Brembo: proposta sospensione dividendo, titolo a picco

Brembo

(Teleborsa) - Tempi duri per la bergamasca, specialista in sistemi frenanti per auto, che ha annunciato laa causa delle ripercussioni negative dell'. Il titolo Brembo quotato a Piazza Affari sta accusando il colpo ea 8,13 euro.Il, riunitosi oggi d’urgenza, ha deliberato lasugli utili dell’esercizio 2019 della Capogruppo Brembo, a causa dele del d. Adottando u, al fine di sostenere la solidità patrimoniale del Gruppo e contenere i futuri impatti economico-finanziari, il Consiglio ha quindi deciso di sospendere la delibera di distribuzione dei dividendi sugli utili 2019 già approvata il 9 marzo. Il dividendo sugli utili 2019 sarà eventualmente proposto quando l’attuale situazione legata al COVID-19 sarà superata. Pertanto, alla prossima Assemblea convocata per il 23 aprile 2020 sarà proposto di riportare a nuovo l’utile dell’esercizio 2019 della Capogruppo.Quanto al, Brembo afferma che "stando alla continua evoluzione della crisi sanitaria, ma "sLe attività in Italia localizzate perlopiù fra Bergamo e Brescia sono sospese dal 16 al 29 marzo. A livello globale gli effetti del COVID-19 si sono manifestati esclusivamente in Cina, dove le attività produttive sono gradualmente ripartite. La presenza globale del Gruppo e la diversificazione dei prodotti e dei segmenti di mercato hanno finora parzialmente mitigato gli effetti del COVID-19 sulle attività produttive a livello globale.