Coronavirus, Airbus: ripresa parziale produzione in Francia e Spagna

(Teleborsa) -. Lo ha annunciato la Società confermando al tempo stesso di continuare a sostenere gli sforzi a livello globale per affrontare la crisi COVID-19.Airbus ha svolto importanti lavori in coordinamento con le parti sociali. Le postazioni di lavoro riapriranno solo se conformi alle nuove misure sanitarie e di sicurezza in termini di igiene, pulizia e auto-distanziamento, migliorando al contempo l'efficienza delle operazioni in nuove condizioni di lavoro.Per tutte le altre attivita` non produttive, a livello globale,per garantire la continuita` delle operazioni dopo l'implementazione di queste nuove misure di sicurezza.. Negli ultimi giorni, Airbus ha donato diverse migliaia di mascherine agli ospedali e ai servizi pubblici europei e ha iniziato a utilizzare i suoi aeromobili di prova, la maggior parte delle quali sara` donata ai governi spagnolo e francese. Nei prossimi giorni sono previsti altri voli.quindi le postazioni di lavoro nei nostri siti in. Desidero esprimere unche garantiscono la continuita` delle nostre attivita` in stretto coordinamento con le nostre parti sociali e altri stakeholders. Allo stesso tempo stiamo facendo tutto il possibile per supportare le persone in prima linea per combattere il coronavirus e limitarne la diffusione.