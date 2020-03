Circle, conferma operatività aziendale dopo nuovo Dpcm

Circle

(Teleborsa) -, in ottemperanza al Decreto emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 22 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, conferma la "del Gruppo e rende noto chee pertanto tra le eccezioni rispetto alle attività industriali sospese".La piena operatività del Gruppo - continua Circle in una nota - è peraltro resa possibile grazie all'implementazione, a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, di. Tale modalità è da sempre attiva in azienda in virtù del modello di business incentrato sulla digitalizzazione e di un’organizzazione aziendale che prevede spazi di lavoro agile per il Personale.