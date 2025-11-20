Circle Group avvia progetto per digitalizzare la logistica terminalistica

Circle Group

(Teleborsa) -, PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, oltre che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica, ha avviato uncon un primario gruppo mediterraneo attivo nei servizi terminalistici e di spedizione,. Il progetto, del valore complessivo di quasi 300.000 euro, rappresenta un importante passo verso la costruzione di un ecosistema digitale integrato che centralizzi dati, documenti e procedure, garantendo un flusso informativo continuo, sicuro e interoperabile lungo l’intera supply chain, spiega la società in una nota.Cuore tecnologico dell’iniziativa è MILOS TOS, la piattaforma proprietaria di Circle Group per la gestione integrata delle operazioni di terminal, trasporto e spedizione. La soluzione prevede, inoltre, l’integrazione della MILOS® Transport Federative Platform, del modulo MILOS® Gate Automation e del sistema MILOS® Weight Management, che consentono di automatizzare gli accessi al terminal, la pesatura delle merci e la pianificazione delle operazioni di carico e scarico. Questa architettura tecnologica favorisce una gestione in tempo reale, completamente paperless, capace di ottimizzare i tempi, ridurre gli errori e migliorare la sicurezza delle operazioni.Unè l’introduzione e l’adozione degli standard digitali nazionali ed europei e-DDT, e-CMR ed eFTI (Regolamento UE 2020/1056), soluzioni che sostituiscono la documentazione cartacea tradizionale e garantiscono tracciabilità, trasparenza e interoperabilità dei dati di trasporto a livello comunitario. Circle Group, già protagonista nel progetto europeo eFTI4EU insieme ad altri stakeholder pubblici e privati, applica in questo contesto le best practice maturate nella sperimentazione degli standard digitali europei per la logistica multimodale, assicurando la piena compliance normativa e favorendo l’adozione di processi in linea con le direttive comunitarie e con gli obiettivi del PNRR.Il, si articola in quattro fasi principali: assessment dei processi esistenti, definizione della soluzione e dei requisiti funzionali, redazione del blueprint operativo con roadmap progettuale e project management condiviso con i team tecnici del gruppo cliente. L’approccio modulare e scalabile della piattaforma MILOS consente una progressiva evoluzione del sistema, garantendo benefici tangibili in termini di efficienza operativa, sostenibilità ambientale e conformità normativa. La riduzione dei tempi di attesa e degli errori, l’automazione dei controlli e la dematerializzazione dei flussi documentali contribuiranno a migliorare la competitività del gruppo coinvolto, riducendo al contempo l’impatto ambientale e i costi operativi., ha commentato “Questo progetto rappresenta un. La collaborazione con un importante operatore mediterraneo ci consente di applicare concretamente le nostre tecnologie e la nostra esperienza per rendere i processi terminalistici e di spedizione pienamente digitali, interoperabili e conformi agli standard europei. In un momento in cui il settore logistico è chiamato a coniugare efficienza, trasparenza e sostenibilità, la digitalizzazionee favorire l’accesso ai benefici previsti dal PNRR. Circle Group continuerà a investire in innovazione e partnership strategiche per accompagnare imprese e operatori nella trasformazione digitale della supply chain, perseguendo i principi del piano Connect 4 Agile Growth".