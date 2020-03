Cura Italia: al via servizio di assistenza a distanza di Confesercenti

(Teleborsa) - Un. È lo scopo della piattaforma web, il servizio Whatsapp e il numero verde– e già attivi – per affrontare l'impatto economico dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Le imprese potranno chiedere chiarimenti e ricevere supporto dagli esperti Confesercenti su tutti gli aspetti dei provvedimenti relativi alle attività economiche varati per l'emergenza Coronavirus."Siamo vicini alle imprese, anche in questo momento in cui dobbiamo mantenerci a distanza di sicurezza - spiega l- in un momento cosi' critico, Confesercenti mette in campo azioni ed iniziative concrete per aiutare tutte le imprese e le partite Iva ad affrontare l'emergenza, chiarendo tutti i dubbi sui provvedimenti e assistendo le realtà economiche nell'accesso agli strumenti esistenti".