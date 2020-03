Coronavirus, Intesa Sp: 1 milione di euro alla ricerca medica dal Fondo di Beneficienza

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -destinerà. Nel 2020 saranno in totale 14 i milioni di euro che il Fondo metterà a disposizioni di opere di carattere sociale e culturale. L'istituto di credito potrà erogare le risorse dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea della Banca fissata il prossimo 27 aprile: la quota destinata a progetti di ricerca medica sul Covid-19 a contrasto dell’emergenza CoronavirusPotranno candidarsi Università ed enti di ricerca italiani riconosciuti.: "In un momento così difficile per l’Italia, destiniamo alla ricerca sul Covid-19 un milione di euro, una misura che si aggiunge alle donazioni alla sanità nazionale, al sostegno economico a privati e imprese, a iniziative di raccolta fondi per progetti meritori. La ricerca scientifica è sempre stata un campo di azione del Fondo di beneficenza e oggi vogliamo essere ancora più incisivi per favorire l’apprendimento di conoscenze che ci permettano di uscire dall’emergenza rapidamente e in modo duraturo".