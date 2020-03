Digital Value, risultati in forte crescita nel 2019

Digital Value

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che evidenziaconsolidati per 364,8 milionied un Ebitda di 31,9 milioni (+32,9%). Il bilancio chiude con unrispetto ai 14,8 milioni del 2018."Anche nei primi mesi del 2020, prima dell’insorgere dell’emergenza COVID19, Digital Value ha continuato la propria progressione di crescita, con una risposta di mercato molto positiva, ha affermato il Presidente Massimo Rossi, aggiungendo che "l’emergenza sanitaria in corso, anche se avrà sicuramente un impatto sui valori 2020, ha reso del tutto evidente come le imprese italiane e quelle di tutto il mondo debbano accelerare il percorso di digitalizzazione delle proprie infrastrutture".