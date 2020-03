Istat, fiducia consumatori e imprese a picco nel mese di marzo

(Teleborsa) -, con lo scoppio dell'emergenza sanitaria, che ha progressivamente messo a casa famiglie e lavoratori, per le misure di contenimento progressive varate dal governo. Secondo l'ultimo sondaggio dell', si registra un forte deterioramento della fiducia deied un calo marcato per l'indice composito del clima diDall'indagine emerge che tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in flessione, ma l’intensità del calo è marcata soprattutto per il(da 121,9 a 96,2)(da 112,0 a 94,8), mentre si registrano diminuzioni più contenute per il clima personale (da 107,8 a 102,4) e quello corrente (da 110,6 a 104,8).Con riferimento alle imprese, le stime degli indici evidenziano undella fiducia soprattutto(l’indice passa da 97,6 a 79,6), nel(da 106,9 a 97,4) e(da 98,8 a 89,5). Nel settore delle, l’indice di fiducia registra una flessione decisamente più contenuta passando da 142,3 a 139,0.Nell’manifatturierai giudizi suglie le scorte di prodotti finiti sono giudicate in lieve accumulo; le attese disubiscono unPer le, l’evoluzione negativa dell’indice è determinata dal peggioramento dei giudizi sugli ordini e, soprattutto, dalladelle attesepresso l’impresa.Neidi mercato, la brusca diminuzione dell’indice è determinata dalle aspettative sugliche sono in f. Per quanto riguarda il, i giudizi sulle vendite sono in lieve aumento, le scorte sono giudicate in decumulo e leregistrano una. A livello di circuito distributivo, i giudizi sulle vendite sono in miglioramento sia nella grande distribuzione sia in quella tradizionale; la flessione delle attese sulle vendite è più contenuta nella distribuzione tradizionale.