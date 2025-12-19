Milano 16:37
Usa, fiducia consumatori Università del Michigan dicembre rivista a 52,9 punti

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Rivisto al ribasso l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di dicembre 2025, l'indice sul consumer sentiment si è attestato a 52,9 punti dai 53,3 della lettura preliminare, a fronte dei 53,5 punti attesi. L'indicatore è risultato superiore invece ai 51,1 del mese precedente.

Rivista al ribasso anche la componente relativa alle aspettative, che si posiziona a 54,6 punti dai 55 della stima preliminare e delle attese, pur rimanendo superiore ai 51,0 punti di novembre. Ritoccata all'ingiù anche quella sulla condizione attuale, ora a 50,4 punti dal preliminare e consensus di 50,7 punti e si confronta con i 51,1 del mese precedente.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
