Usa, fiducia consumatori Università del Michigan dicembre rivista a 52,9 punti

(Teleborsa) -, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di dicembre 2025, l'indice sul consumer sentiment si è attestato a 52,9 punti dai 53,3 della lettura preliminare, a fronte dei 53,5 punti attesi. L'indicatore è risultato superiore invece ai 51,1 del mese precedente.Rivista al ribasso anche la, che si posiziona a 54,6 punti dai 55 della stima preliminare e delle attese, pur rimanendo superiore ai 51,0 punti di novembre. Ritoccata all'ingiù anche quella sulla, ora a 50,4 punti dal preliminare e consensus di 50,7 punti e si confronta con i 51,1 del mese precedente.